Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede - Son Dakika
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Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede

Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio\'nun futbol hayatı tehlikede

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen West Ham'ın 34 yaşındaki yıldızı Michail Antonio'nun ayak ve dizindeki kırıklar sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

09.12.2024 18:07
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Geçtiğimiz Cumartesi günü ölümcül bir trafik kazası geçiren ve aracı tanınmaz hale gelen İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın yıldızı Michail Antonio'nun futbol hayatının tehlikede olduğu öne sürüldü.

AYAĞINDA CİDDİ KIRIKLAR VAR

İngiliz ekibi, 34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilincinin açık olduğunu, iletişim kurabildiğini ve gözetim altında olduğunu bildirmişti. Talksport'ta yer alan habere göre; Antonio'nunayak ve dizinin çeşitli bölgelerinde ciddi kırıklar oluştu. Haberde Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönüp dönemeyeceğini öğrenebilmek için 12 ayın geçmesi gerektiği aktarıldı.

EMEKLİ OLABİLİR

Öte yandan Daily Mail'de yer alan habere göre ise, Jamaikalı yıldızın futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi. Tecrübeli fytbolcunun fiziksel açıdan güçlü olması iyileşme sürecini biraz daha kısaltabileceği de yazıldı. 34 yaşındaki Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönememe ihtimalinin de göz ardı edilmediği kaydedildi.

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Son Dakika Spor Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce:
    Öncelikle geçmiş olsun. 34 yaşına kadar futbol oynamış ,belki iki yıl daha oynayabilir di bu kaza olmamış olsaydı. Futbol hayatını sonlandırma yaşı gelmiş zaten ,bırakmasına kaza sebep olmuş. 7 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    34 yas birakma yasi zaten gecmus olsun 2 0 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Rabbim onu bize bağışlasın. 1 0 Yanıtla
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