Olympiakos, 11 yıl sonra Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olympiakos, 11 yıl sonra Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor

Olympiakos, 11 yıl sonra Avrupa Ligi\'nde şampiyonluk hedefliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek olan Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 11 yıl aradan sonra kupayı kazanmayı hedefliyor. Olympiakos, Avrupa Ligi tarihinde en çok final oynayan Yunan temsilcisi konumunda bulunuyor ve 3 kez şampiyonluk yaşadı. Rakibi Panathinaikos ise 7 finalde 6 kez şampiyon oldu. Olympiakos, bu sezon beşinci maçı deplasmanda kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ikinci takım oldu. Takımda başantrenör Georgios Bartzokas ve 4 oyuncu daha önce Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

23.05.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek ekiplerden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, kupayı 11 yıl aradan sonra kazanmayı amaçlıyor.

Avrupa Ligi tarihinde 9 kezle en çok final oynayan Yunan temsilcisi konumundaki Olympiakos, bu finallerde 3 kez kazandı. Olympiakos'un ezeli rakibi Panathinaikos ise 7 finalde 6 şampiyonluk kupası kaldırdı.

1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupaya kazanan kırmızı-beyazlı takım, 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 ve 2023'te finalde mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'nun ardından tarihe geçen 2. ekip

Normal sezonu 22 galibiyetle 5. sırada tamamlayan Olympiakos, play-off turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile eşleşti.

Deplasmanda oynadığı ilk maçtan 77-75 galip ayrılan Yunanistan temsilcisi, ikinci maçı 77-69 kaybetti.

Yunanistan'daki ilk maçta rakibine uzatmalarda 82-80 yenilerek seride 2-1 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, dördüncü maçı taraftarının önünde 92-58 kazanarak seriyi beşinci maça taşıdı.

İspanya'da Barcelona'yı 63-59 yenerek durumu 3-2'ye getiren Olympiakos, Dörtlü Final biletini aldı.

Tarihte ilk kez beşinci maçı deplasmanda kazanarak Dörtlü Final'e yükselen takım Fenerbahçe Beko olurken, Olympiakos da bu başarıyı sarı-lacivertli ekiple aynı gün yakalayarak tarihe geçen ikinci takım oldu.

Üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'de

Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e kaldı.

2021-2022 sezonunda Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda yarı finalde Anadolu Efes'e 77-74 kaybeden kırmızı-beyazlılar, üçüncülük maçında da Barcelona'ya 84-74 kaybederek turnuvayı son sırada tamamladı.

Geçen yıl Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen organizasyonda yarı finalde Fransa'nın AS Monaco ekibini 76-62 yenerek finale yükselen Olympiakos, finalde ise İspanya temsilcisi Real Madrid'e 79-78 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Berlin'deki ilk maçında yarın, geçen yıl finalde yenildiği Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.

Takımdaki 4 oyuncu daha önce bu kupayı kazandı

Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokaz, kırmızı-beyazlı takımı ilk döneminde şampiyonluğa ulaştırmıştı. 2013 yılındaki son şampiyonlukta takımın başında olan Yunan çalıştırıcı, 2020 yılında tekrar kırmızı-beyazlı ekibe döndü.

Yunanistan temsilcisinde forma giyen 4 basketbolcu daha önce THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Takım kaptanı Kostas Papanikolaou, 2012 ve 2013'te Olympiakos formasıyla zafer elde eden ekipte yer aldı. Takımın bu sezon önemli kozlarından olan Alec Peters, 2019'da CSKA Moskova'yla, Filip Petrusev 2022'de Anadolu Efes'le, Nigel Williams-Goss da geçen yıl Real Madrid'le kupayı kaldıran isimler oldu.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Yunanistan, Almanya, Berlin, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Olympiakos, 11 yıl sonra Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 MSB: Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi. MSB: Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi.
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:19:11. #1.13#
SON DAKİKA: Olympiakos, 11 yıl sonra Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement