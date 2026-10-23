Olympiakos'a deplasmanda 64-61 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Tarfin 6. kez kazandı

Olympiakos'a deplasmanda 64-61 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Tarfin 6. kez kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan'da Olympiakos'u 64-61 yenerek sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylece 6. galibiyetini alırken Olympiakos ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sunel Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere)
Olympiakos: Miller-Mcintyre 12, Ward 11, Vezenkov 17, Papanikolaou 2, Milutinov 6, Netzipoglou, Ndiaye, Joseph 7, Hall 4, Jones 2
Fenerbahçe Tarfin: Forrest, Horton-Tucker 4, Shields 17, Key 3, Sertaç Şanlı 5, Larkin 13, Bingham 2, Baldwin 14, Melli, Clyburn 6
1. Periyot: 20-8
Devre: 34-24
3. Periyot: 49-45
Basketbol Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 64-61 yendi.
Sarı-lacivertliler 6. galibiyetine ulaşırken, Olympiakos ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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