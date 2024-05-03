Olympiakos, Aston Villa'yı mağlup ederek final için avantaj elde etti - Son Dakika
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Olympiakos, Aston Villa'yı mağlup ederek final için avantaj elde etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, İngiltere deplasmanında Aston Villa'yı 4-2 mağlup ederek final için büyük avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak.

03.05.2024 00:08
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, İngiltere deplasmanında Aston Villa'yı 4-2 mağlup ederek final için büyük avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Aston Villa, Villa Park'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti. Mücadeleye çok etkili başlayan Olympiakos, 16. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada sahneye bir kez daha El Kaabi çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ev sahibi 45+1. dakikada Ollie Watkins'in fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Aston Villa, 52. dakikada Moussa Diaby ile eşitliği yakaladı. 56. dakikada Olympiakos Ell Kaabi'nin penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti. Baskısına devam ettiren Yunan ekibi, 67. dakikada Santiago Hezze ile skoru 4-2'ye getirdi. 81. dakikada bu kez Aston Villa penaltı kazandı. 84. dakikada beyaz noktanın başına geçen Douglas Luiz penaltı atışından yararlanamadı. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca Olmpiakos mücadeleyi 4-2 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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