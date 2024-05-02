Olympiakos, Barcelona'yı farklı mağlup etti - Son Dakika
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Olympiakos, Barcelona'yı farklı mağlup etti

Olympiakos, Barcelona\'yı farklı mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Olympiakos, sahasında Barcelona'yı 92-58 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Shaquielle McKissic 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Serinin son maçı 8 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak.

02.05.2024 21:37
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos, sahasında İspanya'nın Barcelona takımını 92-58 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği, Barcelona'nın 23-21 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekten itibaren etkili hücum ederek oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, devre arasına 53-37 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan Olympiakos, üçüncü çeyreğini 72-47 önde bitirdiği maçı 92-58 kazandı ve seriyi 2-2 yaptı.

Ev sahibi takımda Shaquielle McKissic 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Barcelona'da Jabari Parker'ın 10 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Serinin galibi, Dörtlü Final'de İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşecek.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA

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