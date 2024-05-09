Olympiakos, Barcelona'yı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Olympiakos, Barcelona'yı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

Olympiakos, Barcelona\'yı mağlup ederek Dörtlü Final\'e yükseldi

Yunanistan'ın Olympiakos takımı, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Barcelona'yı 63-59 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi. Laprovittola 17 sayıyla oynarken, Mckissic ve Papanikolaou da önemli katkılar sağladı. Olympiakos, Dörtlü Final'de Real Madrid ile karşılaşacak.

09.05.2024 00:15  Güncelleme: 00:17
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 63-59 mağlup eden Yunanistan'ın Olympiakos takımı, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 12-9 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 27-25 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğin 40-40 berabere geçildiği karşılaşmayı dört sayı farkla kazanan Yunan temsilcisi, Dörtlü Final biletini alan son takım oldu.

Ev sahibi ekipte, Laprovittola 17 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Mckissic 12, Papanikolaou 11 sayı kaydetti.

Serinin galibi Olympiakos, Dörtlü Final'de İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşti.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA

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