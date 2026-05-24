Olympiakos EuroLeague Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olympiakos EuroLeague Şampiyonu

24.05.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olympiakos, Real Madrid'i 92-85 yenerek EuroLeague şampiyonu oldu. Fournier MVP seçildi.

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon olan Olympiakos, kupasını aldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Real Madrid'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü takım kaptanı Sergio Llull aldı.

Taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'un oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk ödülleri takdim edildi. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, şampiyonluk kupasını kaptan Kostas Papanikolaou'ya verdi.

Yunan oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Telekom Center'da büyük bir coşku yaşandı. Oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu Queen'in "We Are The Champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

Dörtlü Final'in MVP'si Fournier

Olympiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Fournier, final maçında kaydettiği 20 sayıyla galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Kaynak: AA

Atina, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olympiakos EuroLeague Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi Kartal'da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi
Vedat Muriqi’nin 23 golü yetmedi Mallorca küme düştü Vedat Muriqi'nin 23 golü yetmedi! Mallorca küme düştü
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında
Sezgin Baran Korkmaz’dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek Sezgin Baran Korkmaz'dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek
Adıyaman’da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

00:03
Sadece 3 gün sürdü Kapatma kararından vazgeçildi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı
Sadece 3 gün sürdü! Kapatma kararından vazgeçildi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı
22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 00:06:46. #7.13#
SON DAKİKA: Olympiakos EuroLeague Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.