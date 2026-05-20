Olympiakos'un 13 Yıllık Şampiyonluk Hasreti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olympiakos'un 13 Yıllık Şampiyonluk Hasreti

20.05.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olympiakos, Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko ile karşılaşarak 13 yıllık şampiyonluk arayışında.

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Yunan ekibi Olympiakos, 13 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye çalışacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda yer alacak Olympiakos, ilk maçta Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Tarihinde 15'inci, üst üste 5'inci kez dörtlü finale yükselen Olympiakos, kupayı 1997, 2012 ve 2013 yılların da müzesine götürmeyi başardı.

Organizasyonda son zaferini 2012-13 sezonunda yaşayan ve geçen 11 yılda 3 kez final kaybeden Yunanistan ekibi, 13 yıllık hasretini Abu Dabi'de dindirmeyi hedefliyor.

Üst üste ikinci kez normal sezonun lideri

Olympiakos, normal sezonu yine lider bitirmeyi başardı.

Ligde 26 galibiyet, 12 yenilgiyle zirvede yer alan Yunanistan temsilcisi, geçen sezonun da normal dönemini lider tamamlamıştı.

Play-off'ta Fransa'dan Monaco' ile eşleşen ve seriyi 3-0 kazanan Olympiakos, adını bir kez daha dörtlü finale yazdırdı.

Vezenkov ve Dorsey yıldızları

Kadrosunda birçok yıldız bulunduran Olympiakos'ta bu sezon öne çıkan isimler Sasha Vezenkov ve Tyler Dorsey, performanslarıyla dikkati çekti.

Yunan ekibinin uzun forveti Vezenkov, yine takımının en skorer ismi olurken sezonu 19.2 sayı ortalamasıyla tamamladı. Vezenkov'a en fazla destek veren isim ise bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Dorsey oldu. ABD asıllı Yunan oyun kurucu 16.2 sayı ortalamasıyla takımının dörtlü finale gelmesinde önemli rol oynadı.

Başantrenör Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyun kurucu: Thomas Walkup, Frank Ntilikina, Giannoulis Larentzakis, Tyler Dorsey, Monte Morris, Corry Joseph, Shaquille McKissic

Forvet: Evan Fournier, Sasha Vezenkov, Kostas Papanikolaou, Alec Peters, Tyson Ward

Pivot: Donta Hall, Moustapha Fall, Tyrique Jones, Nikola Milutinov.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olympiakos'un 13 Yıllık Şampiyonluk Hasreti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:53:36. #7.13#
SON DAKİKA: Olympiakos'un 13 Yıllık Şampiyonluk Hasreti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.