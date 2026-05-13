Milli güreşçi Ömer Arslan, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 45 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı güreşçi Ömer Arslan, grekoromen stil 45 kiloda mindere çıktı.
Ömer Arslan, repesaj müsabakasında Polonyalı rakibi Matvi Bezrukyi'i 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.
Moldovalı rakibi Mihai Codimschi'yi üçüncülük karşılaşmasında yenmeyi başaran Ömer Arslan, bronz madalya aldı.
Son Dakika › Spor › Ömer Arslan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?