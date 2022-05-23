Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması

23.05.2022 13:48
Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son haftasında oynanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından, yaptığı açıklamada görevi bıraktığını açıklayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın istifası kabul edildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son haftasında oynanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından, yaptığı açıklamada görevi bıraktığını açıklayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın istifası kabul edildi.

Konu ile ilgili Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur Teknik Direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza ve ekibine kariyerinde başarılar diliyor, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

ÖMER ERDOĞAN'DAN VEDA MESAJIÖmer Erdoğan, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Hataysporlular,  Onursal Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'ın teknik adamlığımın ilk senesinde, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan koskoca bir şehir takımını, kariyerinde hiç Süper Lig çalıştırmamış bir teknik adama inanıp bu güzide kulübü bana teslim etmesiyle büyük bir onur, büyük bir gururla bu değerli göreve başladım. Değerli Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz skordan bağımsız olarak her zaman ağabeyliğini, dostluğunu bize göstererek ülkemizde ender görülen bir teknik adam yönetim ilişkisine imza attılar, bu sebeple kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 2 yıldır birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimle çalışma fırsatı buldum, onlar gelişti biz de geliştik, bu kutsal yolda beraber yürüdük, beraber kader birliği yaptık hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle yoğun pandemi döneminde varını yoğunu koyarak çalışan sağlık ekibimize, bütün sezon emek veren malzemecilerimize, mutfak personelimize, idari personelimize sonsuz teşekkürler. En son olarak da bu şehrin birbirinden güzel insanlarına, Hatayspor sevdalılarına değinmek istiyorum, ilk günden itibaren sorgulamadan, yadırgamadan büyük bir sevgiyle ve saygıyla beni ve ekibimi bağrınıza bastınız, çok güzel skorlar, önemli galibiyetler aldık, bazen de üzücü hatta zaman zaman hayal kırıklığı yaratan skorlar aldık ancak; sizler medeniyetler şehrine yakışan karakterinizi şahsıma ve ekibime her daim gösterdiniz, hepinize sonsuz saygılarımı hürmetlerimi gönderiyorum. Evet şimdi veda zamanı, bu satırları yazarken tüm yaşanmışlıklar film şeridi gibi geçen 2 güzel senenin özeti gibi beni üzse de bir gün tekrar buluşabilmek için bugün ayrılma zamanı, üzerimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler buradan büyük bir minnet duygusuyla ayrılıyorum, bu şehir her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak ve Hatayspor Kulübü'nü her zaman hakkettiği en üst yerlerde göreceğiz sağlıcakla kalın."


YORUMLAR
500
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum Lütfü Savaş: 'Ömer Erdoğan, istediği sürece Hatayspor'da kalır' Lütfü Savaş: 'Ömer Erdoğan, istediği sürece Hatayspor'da kalır'
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:49 Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif bulunan plakalar parçalandı! Polis yakalamak için operasyon başlattı
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:58:51. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement