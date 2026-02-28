Ömer Faruk Yurtseven Panathinaikos\'tan Ayrıldı

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı.
Panathinaikos Kulübü, Ömer Faruk Yurtseven ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Yurtseven'e yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar mesajı paylaşıldı.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven, Euroleague'de bu sezon 19 maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu bu süreçte 6.3 sayı ve 3.5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL
