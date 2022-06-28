Ömer Karaevli, Global Champions Tour Paris'te birinci oldu - Son Dakika
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Ömer Karaevli, Global Champions Tour Paris'te birinci oldu

28.06.2022 18:58
Ömer Karaevli, Global Champions Tour Paris'te birinci oldu

Longines Global Champions Tour'un 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen engel atlama yarışmaları kapsamında pazar günü koşulan barajlı 1.

Longines Global Champions Tour'un 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen engel atlama yarışmaları kapsamında pazar günü koşulan barajlı 1.55 metre yüksekliğindeki Saint Laurent Eiffel Challenge yarışmasında olimpik sporcu Ömer Karaevli, Avant Toi isimli atı ile birinci oldu.

Dünyanın en iyi 31 binicisinin yarıştığı prestijli yarışmanın parkurunu 74.81 saniyede bitirerek 5 binici ile birlikte baraj hakkı elde eden Karaevli, baraj parkurunu 39.85 saniyede hatasız bitirerek birinci oldu. 2 binicinin hatasız yaptığı baraj parkurunda Karaevli, Edwina Tops Alexander, John Whitaker, Edward Levy gibi dünyaca ünlü binicileri geride bırakarak Eyfel Kulesi'ne karşı İstiklal Marşı'nı dinletti.

Avant Toi isimli atına yalnızca 3 aydır binen Karaevli, sporun en üst seviyesinde yeteneğini, atının gücünü ve atı ile uyumunu kanıtladı. Olimpik biniciye ödülünü Mathilde Pinault ve Virginie Couperie takdim etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Karaevli, Global Champions Tour Paris'te birinci oldu - Son Dakika

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