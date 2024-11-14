Ömer Toprak Futbolu Bıraktı

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Son olarak Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında kariyerine son verdiğini açıkladı.

Ömer Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Freiburg'da başlayan Ömer Toprak, sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Antalyaspor'da görev yaptı.

A Milli Takım'da 27 kez forma giyen Ömer Toprak, 2 kez gol sevinci yaşadı.