OMÜ Geleneksel Okçuluk Takımı Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ Geleneksel Okçuluk Takımı Şampiyon!

OMÜ Geleneksel Okçuluk Takımı Şampiyon!
25.05.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ, İstanbul'da düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu olarak kupayı Samsun'a getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Geleneksel Okçuluk Takımı, İstanbul'da düzenlenen Üniversitelerarası Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye şampiyonu olarak kupayı Samsun'a getirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 23 Mayıs tarihinde İstanbul'da düzenlenen ÜNİLİG Fetih Sporfest Üniversitelerarası Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda, OMÜ Geleneksel Okçuluk Erkek Takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca 'bireysel' branşta Fahrettin Yondemir de Türkiye 2'nciliğini elde etti.

Konuyla ilgili OMÜ'den yapılan açıklamada, "Şampiyona boyunca sergiledikleri üstün performans, disiplinli çalışmaları ve mücadeleci ruhlarıyla dikkat çeken sporcularımız, üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kupasını OMÜ'ye kazandırmıştır. Geleneksel Türk sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir başarı elde eden takımımız, ortaya koyduğu azim ve takım ruhuyla büyük takdir toplamıştır. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor OMÜ Geleneksel Okçuluk Takımı Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı

13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:57:25. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ Geleneksel Okçuluk Takımı Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.