Ömürcan Artan da Gençlerbirliği'ne veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ömürcan Artan da Gençlerbirliği'ne veda etti

22.05.2022 16:23
Ömürcan Artan da Gençlerbirliği'ne veda etti

Gençlerbirliği'nde sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren futbolculardan Ömürcan Artan, kırmızı-siyahlı camiaya veda etti.

Gençlerbirliği'nde sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren futbolculardan Ömürcan Artan, kırmızı-siyahlı camiaya veda etti.

Başkent ekibinde Arda Kızıldağ'ın ardından Ömürcan Artan da sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Arda gibi kırmızı-siyahlı ekibin altyapısından yetişen Ömürcan, "Profesyonel kariyerime ilk adımlarımı attığım Gençlerbirliği ailesine bugün veda ediyorum. Üç sezon altyapı, iki sezon A takımda formasını giydiğim, gururla formasını terlettiğim bu güzel ve büyük camiaya bana kattıkları ve kazandırdıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bugüne kadar üzerimde emeği olan hocalarıma, sağlık ekibine, teknisyen abilerime, kulüp personeli ablalarıma ve bana güvenen, sevgisini hissettiren herkese tek tek teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Saha içinde ve dışında Gençlerbirliği armasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan 22 yaşındaki Ömürcan, "Elbette ki zaman zaman her insanın olduğu gibi benim de hatalarım ve yanlışlarım olmuştur. Artık ayrılık vakti... Bu armaya gönül veren insanları bir nebze olsun mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." şeklinde görüş belirtti.

YORUMLAR
500
Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar! Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar! Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömürcan Artan da Gençlerbirliği'ne veda etti - Son Dakika


Son Dakika
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:13:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ömürcan Artan da Gençlerbirliği'ne veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement