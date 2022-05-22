Ömürcan Artan da Gençlerbirliği'ne veda etti

Gençlerbirliği'nde sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren futbolculardan Ömürcan Artan, kırmızı-siyahlı camiaya veda etti.

Başkent ekibinde Arda Kızıldağ'ın ardından Ömürcan Artan da sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Arda gibi kırmızı-siyahlı ekibin altyapısından yetişen Ömürcan, "Profesyonel kariyerime ilk adımlarımı attığım Gençlerbirliği ailesine bugün veda ediyorum. Üç sezon altyapı, iki sezon A takımda formasını giydiğim, gururla formasını terlettiğim bu güzel ve büyük camiaya bana kattıkları ve kazandırdıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bugüne kadar üzerimde emeği olan hocalarıma, sağlık ekibine, teknisyen abilerime, kulüp personeli ablalarıma ve bana güvenen, sevgisini hissettiren herkese tek tek teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Saha içinde ve dışında Gençlerbirliği armasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan 22 yaşındaki Ömürcan, "Elbette ki zaman zaman her insanın olduğu gibi benim de hatalarım ve yanlışlarım olmuştur. Artık ayrılık vakti... Bu armaya gönül veren insanları bir nebze olsun mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." şeklinde görüş belirtti.