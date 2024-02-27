Ömürspor İlk Resmi Maçını Kazandı

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Bu yıl içinde kurulan ve TFF'ye tescili yapıldıktan sonra Kayseri İkinci AmatörKüme'de mücadelesine başlayan Ömürspor, tarihindeki ilk resmi maçını farklı kazandı.

Bu sezon Antrenör EserŞengil nezaretinde genç bir kadro ile lige başlayan Ömürspor, 2. Amatör Küme B Grubu'nda yer aldı. Tarihindeki ilk resmi maçında Alsancakspor ile karşılaşan ekip, bu maçı 5-3 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Kulüp Antrenörü EserŞengil, kulübün ilk resmi maçına çıktığını dile getirerek, "Kulübümüz adına tarihi bir maça çıktık.Bu maç bizim için çok önemliydi. Ligin en tecrübeli takımlarından biri olan Alsancakspor karşısında kazanmak bizi mutlu etti. Amacımız, bu sezon şampiyon olarak ilk sezonumuzda bu mutluluğu yaşamak. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular iyi bir uyum içerisindeyiz.Amacımıza ulaşacağımıza inancım tam" dedi.

Ömürspor, ligin ikinci maçında 3 MartPazar günü Bayraktarspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ