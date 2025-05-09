Önder Özen'den olay sözler: Fenerbahçe küme düştü - Son Dakika
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Spor

Önder Özen'den olay sözler: Fenerbahçe küme düştü

Önder Özen\'den olay sözler: Fenerbahçe küme düştü

Spor yorumcusu Önder Özen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki gidişatına dair yorumlarda bulundu. Özen, Fenerbahçe'nin 6 takımlı lig arasında sonuncu olduğunu belirterek ''Fenerbahçe 6 takım arasında sonuncu olup küme düştü'' sözlerini sarf etti.

09.05.2025 18:19
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Spor yorumcusu Önder Özen, Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk şansını bırakan Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi. YouTube'da Vole adlı kanala konuşan Özen, çarpıcı ifadelere imza attı.

''İFLAS ETTİLER''

Fenerbahçe'nin iflas ettiğini söyleyen Özen, "Fenerbahçe'de 8 yıldır aynı yönetim var. Aynı başarısızlıklar devam ediyor. Aynı iş bilmezlikler ve aymazlıklar devam ediyor. Sezonun bu bölümünü oynayamıyorlar. Olan Fenerbahçe yönetimine oluyor. Bugün kabul etmeyecekler ama Fenerbahçe futbol şubesi iflasını bir kez daha açıkladı. Önceden 7 kez daha açıklamıştı ama kabul edilmiyor. Her şey kaldığı yerden devam ediyor.'' sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE KÜME DÜŞTÜ''

Ligdeki ilk 6 sırada yer alan takımlar arasında Fenerbahçe'nin puan olarak küme düştüğünü dile getiren Önder Özen, ''Fenerbahçe tarihinde ilk defa bir şey gerçekleşti. Ligimiz 19 takımlı gözükse de aslında 5-6 takımlı bir lig. Bunlar çıkıp iyi futbol oynar diyebileceğimiz 5-6 takım var. Bu 6 takım arasında Fenerbahçe ilk defa ligden düştü. Fenerbahçe 6 takım arasında sonuncu olup küme düştü. Fenerbahçe, 19 takımlı ligde ikinci, 6 takımlı ligde sonuncu." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe, Önder Özen, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Önder Özen'den olay sözler: Fenerbahçe küme düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • abdullah aktürk :
    bu tablonun bir numarali sebebi morinhodur 79 5 Yanıtla
  • 1241:
    bırakın bu laf oyunlarını fb lig ikincisi ve kalan maçların hepsini kaybetse bile sonuç değişmeyecek nerede bu ligin bjk si ts nu bu lig iki takımla mı gidiyor yani algı yapmayı bırakın artık 10 70 Yanıtla
  • Hakan1421:
    algıyı bırak diyor yaaa neresi algı tablo ortada işte adam yalan mı söylüyor ki algı yapsın?Fenerbahçe bunlarla kaç maç oynadı kaçını yendi resmi sonuçlarla ortada 69 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Fenerbahçe yine sonuncu 27 3 Yanıtla
  • emir2003:
    Doğru 22 3 Yanıtla
  • kerimbayram2442:
    gs bjk ts basaksehir Göktepe... yaptıkları mac sonucuna göre sonuncu aynen adam doğru demiş 14 3 Yanıtla
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