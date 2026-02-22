Onikişubat Belediyesi'nden amatör spora destek - Son Dakika
Onikişubat Belediyesi'nden amatör spora destek

Onikişubat Belediyesi'nden amatör spora destek
22.02.2026 13:42  Güncelleme: 13:43
Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 750 bin TL nakdi destek sağladıklarını açıkladı. Destek programı, gençlerin sporla iç içe büyümesi ve kulüplerin güçlü altyapılara kavuşmasını hedefliyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Amatör sporun ne demek olduğunu sahada öğrenmiş biri olarak, Onikişubat'ımızda spora ve gençliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla, ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize 2 milyon 750 bin TL nakdi destek sağlıyoruz" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Destek Programı, ilçede faaliyet gösteren amatör kulüpler için adeta can suyu oldu.

Gençlerin sporla iç içe büyümesi, kulüplerin daha güçlü altyapılara kavuşması ve sporun her branşta yaygınlaşması hedefiyle yürütülen program kapsamında, Onikişubat Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 750 bin TL'lik nakdi destek sağlandı. Futboldan salon sporlarına, bireysel branşlardan engelli sporlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan destek programı, spor camiasında memnuniyetle karşılandı.

"Sahada öğrendiklerimiz, hayata taşıdık"

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Bugün sizlere hitap ederken, bir belediye başkanı olmanın ötesinde, bir zamanlar mahalle aralarında top koşturmuş, formanın ağırlığını omzunda hissetmiş, kazanmanın sevincini de kaybetmenin hüznünü de yaşamış biri olarak konuşuyorum. Çocukluğumuzda attığımız her pas, girdiğimiz her mücadele; bize sadece oyunu değil, hayatı öğretti. Disiplini, paylaşmayı, sabretmeyi, düştüğümüzde yeniden ayağa kalkmayı sahada öğrendik. Amatör spor, benim için sadece bir anı değil; karakterin, duruşun ve ahlakın yoğrulduğu bir mekteptir. Dolayısıyla sizlere her desteğin ne anlama geldiğini; sahada ter dökmüş biri olarak çok iyi biliyorum. Çünkü o günlerde bir çift kramponun, bir forma setinin, bir hocanın omza koyduğu elin ne kadar kıymetli olduğunu bizzat yaşadım. amatör spor kulüplerimizi bir bütçe kalemi olarak değil; bu şehrin geleceğini emanet edeceğimiz gençliğin yuvası olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Onikişubat Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize toplam 2 milyon 750 bin TL'lik nakdi destek sağlıyoruz." dedi.

Destekten faydalanacak kulüp ve branşlara da değinen Başkan Toptaş, "Bu destekten; 30 futbol takımımızın yanı sıra voleybol, hentbol, golbol, güreş, yüzme, atlı binicilik ve çim hokeyi branşlarında faaliyet gösteren 24 farklı takımımız faydalanacak. Bu tablo bize şunu açıkça gösteriyor: Onikişubat'ta spor tek bir branşa sıkışmış değil, her alana yayılmış durumda. Bizim belediyecilik anlayışımız; sadece yol yapmak, bina dikmek değildir. Bizim anlayışımız; insanı merkeze alan, özellikle de gençliği önceleyen bir anlayıştır. Desteklenen her kulüp, sahip çıkılan bir gençtir. Bugün spora ayırdığımız her kuruş, yarın bağımlılıktan kurtulmuş bir gençtir, suça bulaşmamış bir evlattır, ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edecek bir sporcudur. Sahada ter döken her sporcumuz bilsin ki; Onikişubat Belediyesi daima yanındadır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

