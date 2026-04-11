Onikişubat Belediyesi'nin kadınlara özel yüzme kursuna başvurular başladı - Son Dakika
Onikişubat Belediyesi'nin kadınlara özel yüzme kursuna başvurular başladı

11.04.2026 10:23
Onikişubat Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla kadınlara özel yüzme kurslarını başlattı.

Onikişubat Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla kadınlara özel yüzme kurslarını başlattı.

Onikişubat Belediyesi, kadınlara yönelik spor ve sosyal faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam ederken, çeşitli kurslarla hem fiziksel sağlığı hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almasını destekleyen Onikişubat Belediyesi, yüzme kurslarıyla da önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Kadınların sporla buluşmasına imkan tanıyan kurslar, ilçenin farklı noktalarında hizmet veren modern tesislerde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu'nda alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak.

Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursu programı, 16 yaş ve üzeri kadınlara yönelik olarak planlandı. Katılımcılar, temel yüzme tekniklerinden başlayarak ileri seviyeye kadar eğitim alma fırsatı bulacak. Böylece hem yüzme öğrenmek isteyen hem de kendini geliştirmek isteyen kadınlar için kapsamlı bir program sunuluyor. Kurs kapsamında eğitimler, 14 Nisan - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seans saatleri ise başvuru yoğunluğuna göre planlanarak katılımcılara en uygun şekilde düzenlenecek. Program süresince katılımcılar, güvenli ve hijyenik ortamlarda spor yapma imkanı bulacak. Yoğun talep görmesi beklenen kurslar için kontenjanın sınırlı olduğu belirtilirken, kayıtların 22 Nisan tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Tesis kullanımına yönelik belirli bir ücretlendirme uygulanacağı da duyuruldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Onikişubat Belediyesi'nin kadınlara özel yüzme kursuna başvurular başladı - Son Dakika

RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
SON DAKİKA: Onikişubat Belediyesi'nin kadınlara özel yüzme kursuna başvurular başladı - Son Dakika
