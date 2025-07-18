Trabzonspor'un Araz- Nahçıvan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncusu Paul Onuachu'dan Bordo-mavililere kötü haber geldi.
Trabzonspor, Araz-Nahçıvan maçında sakatlanan Paul Onuachu için sakatlık açıklaması yaptı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Nijeryalı oyuncunun durumu 2-3 gün sonra tekrar kontrol edilecek. Onuachu'nun sahalardan en az 4 hafta süreyle uzak kalması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre - Son Dakika
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