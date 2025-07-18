Onuachu\'dan Trabzonspor\'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Trabzonspor'un Araz- Nahçıvan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncusu Paul Onuachu'dan Bordo-mavililere kötü haber geldi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, Araz-Nahçıvan maçında sakatlanan Paul Onuachu için sakatlık açıklaması yaptı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

EN AZ 4 HAFTA SÜREYLE YOK

Nijeryalı oyuncunun durumu 2-3 gün sonra tekrar kontrol edilecek. Onuachu'nun sahalardan en az 4 hafta süreyle uzak kalması bekleniyor.