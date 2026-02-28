Önüne geleni yeniyor! Farioli\'nin Porto\'sunu tutabilene aşk olsun

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Portekiz Ligi'nin 24. haftasında sahasında ağırladığı Arouca'yı 3-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.
Ligde geride kalan 24 haftada yalnızca 8 gol yiyen Porto, savunma performansıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte sadece 1 kez mağlup olan mavi-beyazlı ekip, istikrarlı grafiği sayesinde zirvede yer alıyor.
Arouca karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle puanını 65'e çıkaran Farioli'nin öğrencileri, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Savunma disiplini ve dengeli oyun yapısıyla öne çıkan Porto, sezonun en formda ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.
