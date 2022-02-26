Onur Bulut 7. asistini yaptı - Son Dakika
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Onur Bulut 7. asistini yaptı

26.02.2022 14:31
Onur Bulut 7. asistini yaptı

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Onur Bulut bu sezon 7. asistini yaptı.

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Onur Bulut bu sezon 7. asistini yaptı.

Yukatel Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği sağ bek oyuncusu Onur Bulut, her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda etkili performansı dikkat çeken Onur Bulut bu sezon atılan 7 gole direk katkı sağladı. Ligde geride kalan 27. hafta sonunda 26 maçta forma giyen Onur Bulut 7 asist, 1 gollük performans ortaya koydu. Ligin 27.haftasında oynanan Trabzonspor maçında alınan 3-2'lık mağlubiyette atılan 2 golün asistini yapan 27 yaşındaki Onur Bulut, takımın en çok asist yapan ismi konumunda.

Trabzonspor 3, Karagümrük, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Altay maçlarında asist yapan Onur Bulut, Alanyaspor maçında ise fileleri havalandırdı. - KAYSERİ

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Trabzonspor, Kayserispor, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Onur Bulut 7. asistini yaptı - Son Dakika


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