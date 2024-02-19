Onur Demirci, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Onur Demirci, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Onur Demirci, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda mücadele eden Onur Demirci, silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Onur Demirci'yi, kulübünü ve antrenörlerini tebrik etti.

19.02.2024 21:11
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda mücadele eden Onur Demirci silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nın sekizinci günü akşam seansında 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci, podyuma çıktı. Erkekler 109 kiloda mücadele eden Onur Demirci silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, toplamda ise 375 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

İlk kez büyüklerde yarışan Muhammed Emin ise silkmede 191 kiloluk kaldırışıyla on birinci sırada yer alırken, toplamda ise 357 kiloyla sekizinci sıraya yerleşti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalyasından dolayı Onur Demirci'yi, kulübünü ve antrenörleri tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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