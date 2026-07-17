Onur Öztonga'dan Kampa Dair Açıklamalar - Son Dakika
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Onur Öztonga'dan Kampa Dair Açıklamalar

Onur Öztonga\'dan Kampa Dair Açıklamalar
17.07.2026 15:00
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Kocaelisporlu Onur Öztonga, kampın verimli geçtiğini ve Süper Lig hedefini vurguladı.

Kocaelisporlu futbolcu Onur Öztonga, ilk etap kampını verimli bir şekilde tamamladıklarını belirterek, takımda kalite, mücadele, hırs ve azmin üst seviyede olduğunu söyledi. 16 yıl sonra gelen şampiyonlukta 41 numaralı formayı giymenin gururunu yaşadığını ifade eden Öztonga, Süper Lig'de de yeşil-siyahlı formayla mücadele etmek istediğini dile getirdi.

Kocaelispor, Süper Lig'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği birinci etap kampını İstanbulspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçıyla tamamladı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı futbolcu Onur Öztonga, "Bütün takım arkadaşlarımla birlikte kamp boyunca çok sıkı şekilde çalışma içerisindeydik. Çok verimli bir kamp geçtiğimizi düşünüyorum. Bu ilk ciddi hazırlık maçımızdı. 45'er dakika ikişer takım halinde sahaya çıktık. Herkes elinden geleni yaptı. Hocamızın bize vermiş olduğu taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıtmak için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. İlk etabı kazasız belasız bitirdik. İnşallah sıra ikinci etapta" diye konuştu.

"Kalite, mücadele, hırs ve azim olarak herkes elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor"

Geçen sene 3 hafta takımla birlikte olduğunu hatırlatan Öztonga, "Sonrasında burada olmasam da takımı takip etmiştim. Takım kalitesi, takım dinamizmi, her şey çok iyiydi. Ben dışarıdan da olabildiğince maçları izliyordum. Bu sene de keza aynı şekilde herkes elinden gelen bütün mücadeleyi gösteriyor. Kalite, mücadele, hırs ve azim olarak herkes elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. İnşallah geçen seneye dair bu sene takım daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerisi takdiri ilahi. Ben bütün mücadelemi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. İlk önceliğim tabii ki Kocaelispor. Biz burada doğduk, burada büyüdük, burada yetiştik. 16 yıl sonra gelen şampiyonlukta 41 numaralı formayı taşımış olmanın gururunu yaşadım. İnşallah bu sene de elimden gelen bütün mücadeleyi sahaya yansıtıp Süper Lig'de de Kocaelispor forması altında bütün profesyonel liglerde sahaya çıkan futbolculardan biri olmak istiyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Onur Öztonga'dan Kampa Dair Açıklamalar - Son Dakika

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