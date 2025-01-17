Onur'un Satrançla Şampiyonluk Hikayesi - Son Dakika
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Spor

Onur'un Satrançla Şampiyonluk Hikayesi

Onur\'un Satrançla Şampiyonluk Hikayesi

Serebral palsi hastası Onur, satranç sayesinde hayata tutundu ve turnuvada birinci oldu.

17.01.2025 13:53
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Adana'da doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan 41 yaşındaki Onur Eyüp Karadoğan, kuzeni sayesinde öğrendiği satrançla hayata bağlandı.

Adalet ve Ahmet çiftinin oğlu Onur, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi.

Rahatsızlığı nedeniyle konuşamayan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Onur, 2002'de annesini, 2011'de de babasını kanser nedeniyle kaybetti ve ablasıyla yaşamaya başladı.

Engeli nedeniyle çok fazla dışarı çıkamayan Onur, küçük yaşlarda kuzeninin çabasıyla satranç öğrendi.

Günlük hayatta cep telefonundaki ses komut cihazıyla iletişim kurabilen Onur, satranç sayesinde yaşama tutundu.

Onur, evde kuzeninin yanı sıra ablasıyla da satranç oynayarak bu konuda kendisini geliştirdi.

Adana Satranç İl Temsilciliği ile Hamle Satranç Spor Kulübü'nün ocak ayında düzenlediği turnuvaya katılan Onur, birinci olarak şampiyonluk elde etti.

Onur, satrançta yeni başarılar elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Çaresizken yardımıma satranç koştu"

Onur Eyüp Karadoğan, AA muhabirine, fiziksel engeli nedeniyle sosyal hayatında birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Günlük hayatta cep telefonundaki ses komut cihazıyla iletişim kurabildiğini anlatan Karadoğan, şöyle konuştu:

"Engelim sebebiyle konuşamadığım ve o zamanlarda yazamadığım için ailem ve yakın akrabalarım dışında diğer insanlarla iletişimim hemen hemen yoktu. Bu da beni diğer insanların gözünde zeka geriliği olan bir insan yapıyordu. İnsanlar bunu dillendirmeyi sevmeseler de bakışlarıyla bunu rahatlıkla anlayabiliyordunuz. Bu durumu değiştirmek ve insanlara zekamın normal olduğunu kanıtlamak istiyordum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu konuda adeta çaresizken yardımıma satranç koştu."

Karadoğan, "abi" dediği kuzeninin önce ablasına sonra kendisine satranç öğrettiğini, bu sayede şampiyonluk hikayesinin başladığını dile getirdi.

Küçük yaşlarda evde satranç turnuvası yaptıklarını belirten Karadoğan, şöyle devam etti:

"Abim, ablama satranç öğretirken benim hayatımı değiştireceğini bilmiyordu ama değiştirdi. Satrançta kardeşler arasında bileğim bükülmez olmuştu. Satranç, birçok insanın bana olan bakışını değiştirmiş ve ön yargıyı yıkmıştı. Ben ise satranca tutkuyla bağlanmış ve hayaller kurmaya başlamıştım. Hayalim, bir satranç turnuvasında şampiyon olmaktı. Sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim."

Onur, satrançta elde ettiği başarı dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

"Onur, artık turnuva alanlarında maskot haline geldi"

Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu da ocakta düzenledikleri turnuvaya farklı illerden 41 sporcunun katıldığını söyledi.

Turnuvada Onur için özel olanaklar sağladıklarını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Onun hamlelerini yazan, taşları hareket ettiren ve saatini kullanan bir hakem eşliğinde ona yardımcı olmaya çalıştık. Onun için turnuva alanlarında uygun alanları tespit etmeye çalıştık. Bu tabii bizim yapmamız gereken bir şeydi, ayrıcalık olarak görmüyoruz. Zaten sporda hayatın her noktasında olduğu gibi fırsat eşitliliğini engelli bireylere mutlaka sağlamamız gerekiyor. Onur, artık turnuva alanlarında maskot haline geldi. Onun için bazı özendirici ödüller de yaptık ama kendi emeğiyle o çok kurduğu şampiyonluk hayalini elde etti."

Gündoğdu, Onur'un elde ettiği şampiyonluğun toplumdaki diğer engelli bireylere umut aşıladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

adana, Yaşam, Eyüp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onur'un Satrançla Şampiyonluk Hikayesi - Son Dakika

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