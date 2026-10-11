Onur Yıldız'ın 90+5'teki penaltı golü Altay'a deplasmanda 0-1'lik galibiyet getirdi - Son Dakika
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Onur Yıldız'ın 90+5'teki penaltı golü Altay'a deplasmanda 0-1'lik galibiyet getirdi

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altay, deplasmanda Uşakspor'u 90+5'inci dakikada Onur Yıldız'ın penaltı golüyle 0-1 yendi. Bu sonuçla 6 haftada ikinci galibiyetini alan ve 3 maçtır kaybetmeyen Altay 9 puana yükselirken, son 2 maçını kaybeden Uşakspor 5 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altay, deplasmanda Uşakspor'u uzatmanın son anlarında penaltı golüyle geçerek 6 haftada ikinci galibiyetini elde etti: 0-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 90+5'inci dakikada penaltıdan Onur Yıldız attı. Grupta deplasmanda üst üste ikinci kez kazanan, 3 maçtır bileği bükülmeyen siyah-beyazlı ekip bu skorla puanını 9 yaptı. Son 2 maçını kaybeden ev sahibi Uşakspor ise 6 haftada tek galibiyetle 5 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Onur Yıldız'ın 90+5'teki penaltı golü Altay'a deplasmanda 0-1'lik galibiyet getirdi - Son Dakika
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