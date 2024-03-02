Onvo Büyükçekmece Basketbol, Çağdaş Bodrumspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Çağdaş Bodrumspor'u farklı mağlup etti

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında evinde konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 108-71 mağlup etti. Ev sahibi ekip 8. galibiyetini alırken, Çağdaş Bodrumspor 14. kez mağlup oldu.

02.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:18
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Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 32, Perez 9, Erdi Gülaslan 5, Bruinsma 31, Thomas 6, Franke 11, Emircan Koşut 6, Ata Kahraman 8, Can Kurt, Murat Erensoy, Leon Apaydın, Yesukan Onar

Çağdaş Bodrumspor: Artis 11, Can Uğur Öğüt 2, Ahmet Duverioğlu 10, Johnson 16, Alibegovic 12, Warren 7, Fatih Cantitiz 6, Berkay Genç 2, Erkan Veyseloğlu 2, Moore 3

1. periyot: 26-16

Devre: 56-32

3. periyot: 84-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 108-71 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor ise 14. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Onvo Büyükçekmece Basketbol, Çağdaş Bodrumspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika

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