Onvo Büyükçekmece Basketbol, Çağdaş Bodrumspor'u farklı mağlup etti

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 32, Perez 9, Erdi Gülaslan 5, Bruinsma 31, Thomas 6, Franke 11, Emircan Koşut 6, Ata Kahraman 8, Can Kurt, Murat Erensoy, Leon Apaydın, Yesukan Onar
Çağdaş Bodrumspor: Artis 11, Can Uğur Öğüt 2, Ahmet Duverioğlu 10, Johnson 16, Alibegovic 12, Warren 7, Fatih Cantitiz 6, Berkay Genç 2, Erkan Veyseloğlu 2, Moore 3
1. periyot: 26-16
Devre: 56-32
3. periyot: 84-48
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 108-71 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor ise 14. kez mağlup oldu.
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.
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