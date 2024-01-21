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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u deplasmanda yendi - Son Dakika
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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u deplasmanda yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Türk Telekom'u 74-71 yendi. Bu sonuçla Türk Telekom 10. mağlubiyetini alırken, Onvo Büyükçekmece ise 7. galibiyetini elde etti.

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom\'u deplasmanda yendi
21.01.2024 - 20:21,
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Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom: Wallace 21, Brown 5, Palmer 20, Yiğitcan Saybir 7, Troy Selim Şav, Mevlüt Melih Doğan, Okben Ulubay 7, İsmail Cem Ulusoy 5, Jones 6, Boran Güler

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Perez 16, Reed 17, Erdi Gülaslan 5, Bruinsma 13, Thomas 17, Ray 4, Leon Apaydın 2, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Ata Kahraman

1. Periyot: 21-22

Devre: 35-38

3. Periyot: 55-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Türk Telekom'u 74-71 yendi.

Başkent temsilcisi bu sonuçla 10. mağlubiyetini alırken, Onvo Büyükçekmece ise 7. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u deplasmanda yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u deplasmanda yendi - Son Dakika
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