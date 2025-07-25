Onyekuru: Gençlerbirliği'ni Arkadaşım Etebo Sayesinde Takip Ettim - Son Dakika
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Onyekuru: Gençlerbirliği'ni Arkadaşım Etebo Sayesinde Takip Ettim

25.07.2025 20:08
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Onyekuru, Gençlerbirliği'ne transferinde Etebo ve Eroğlu'nun etkili olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibine gelmesinde yakın arkadaşı Peter Etebo ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun oynattığı futbolun etkili olduğunu söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferleri Onyekuru ve Dimitrios Goutas, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu Onyekuru, Gençlerbirliği'ne transfer süreciyle ilgili soruya, "Yakın arkadaşım Etebo'dan dolayı geçen seneden itibaren Gençlerbirliği'ni takip ediyorum. Maçlarını izledim, nasıl oynadıklarını gördüm. Özellikle yeni hoca geldikten sonra farklı bir görünüme büründüler. Sonunda şampiyon oldular. Ben de geçen seneyi sakatlıklardan dolayı az oynayarak geçirdim. O yüzden yeni bir kulüpte olmak istiyordum." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıktığında "bir projesinin" olduğunu Etebo'dan öğrendiğini aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Bu da benim için burayı daha çekici hale getirdi. Neredeyse başka bir kulüple görüşmeden buraya geldim. Çünkü hocanın da geçen sene izlediğimde oynattığı futbol beni çekti ve burada oynarsam faydalı olabileceğimi düşündüm. O yüzden burayı tercih ettim." diye konuştu.

Onyekuru, sol kanatta oynamayı daha çok tercih ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Buraya gelme sebebim tekrar futbola dönmek, gollerime, asistlerime devam edebilmek, iyi bir performans gösterebilmek. Buraya gelmeden önce hocamızla da görüştüm, beni nasıl oynatacağını da söyledi. O da bana çekici geldi ve buradayım. Elimden geleni yapıp sıramın gelmesini bekleyeceğim. Oynamak istiyorum. Umarım söylediğiniz 'Onyekuru'dan koşu' bu sene çok fazla olur. Bunu yaparım, bu da performansıma yansır ve böylece takımın performansı da daha yukarı çıkar."

Fizik durumuyla ilgili soru üzerine Onyekuru, "Fiziksel olarak yüzde 70'imdeyim diyebilirim. Tam performansıma gelebilmem için en fazla 2 haftaya daha ihtiyacım var." dedi.

Galatasaray forması da giydiğini hatırlatılan Nijeryalı futbolcu, "Galatasaray'ın farklı bir yeri var, özel bir takım. Ama ben şu anda Gençlerbirliği'nin bir üyesi olarak o maçta takımımın kazanması için elimden gelen ne varsa yapacağım. Güzel maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Onyekuru, Ankara'yı güzel bulduğunu ve geldiği ilk andan itibaren olumsuz bir şey görmediğini sözlerine ekledi.

Goutas: "Defansı sağlam tutmak çok önemli"

Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Yunan stoper Goutas, kendisine güvenen herkese teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün transferde savunmaya öncelik vermesine ilişkin Goutas, "Takımımızın böyle bir yol izlemesi önemli. Çünkü futbolda gol yemezseniz, gol atma şansınız var. Defansı sağlam tutmak çok önemli. Bence iyi bir yol izleniyor." ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, şunları kaydetti:

"Asıl yerim sağ stoper ama birçok maçta sol stoper de oynadım. Hocam ve takımımın bana nerede ihtiyacı olursa orada oynarım. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok sıkı çalışıyorum, her geçen gün çok daha iyi hissediyorum. Daha önce Sivasspor'da oynadım, Süper Lig'i hep takip ettim. Çekişmeli ve mücadeleci bir lig. Burada tüm takım arkadaşlarım beni sıcak karşıladı, hepsi iyi görünüyor. Böyle bir ortamda başarının geleceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Onyekuru: Gençlerbirliği'ni Arkadaşım Etebo Sayesinde Takip Ettim - Son Dakika

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