Operi: Ciddi Olmalıyız

Başakşehir'in Fildişi Sahilli futbolcusu Christopher Operi, Cherno More karşısında ciddi olmaları gerektiğini söyleyerek, "Defansif ve ofansif anlamda istediklerimizi yerine getirirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, yarın sahasında Bulgar takımı Cherno More ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu"nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertli futbolcu Christopher Operi, "Kesinlikle ciddi ve konsantre olmamız gereken bir karşılaşma olacak. Bu hedeflere ulaşmak için bu yollardan geçmek gerekiyor. Yarınki karşılaşma tamamen bizim elimizde. Defansif ve ofansif anlamda istediklerimizi yerine getirirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Hocamızın planını sahaya yansıttığımız takdirde iyi bir sonuçla karşılaşmadan ayrılacağız. Başakşehir gibi bir takımla Avrupa kupalarına katılmak benim için gurur kaynağı çok konsantre bir şekilde bu maça hazırlanıyorum. En iyi halimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL