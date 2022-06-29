Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası 62 ülkeden, 284 sporcunun katılımı ile başladı.

27 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bodrum Milta Marina önünden bando takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen etkinlik ile devam etti. 62 ülkeden 284 sporcunun katıldığı kortejde sporcuların ülke bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Program, kortej yürüyüşü sonrasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde yapılan seremoni ile devam etti.

Programda konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Çok güzel bir atmosfer var. Rüzgarın serin serin estiği bir ortamda sizleri burada ağırlamanın Bodrum Kaymakamı olarak gurunu ve sevincini yaşıyorum. Ümit ediyorum güzel bir yarış olur" diyerek sporculara ve ailelerine "Hoş geldiniz" dedi.

"Bodrum'da gerçekleşen yarışlar sayesinde tüm dünyaya Bodrum'dan dostluk ve barış mesajı verilecek" diyen Başkan Aras şunları söyledi:

"Bodrum, Leleglerden, Karyalılardan, Romalılarda, Bizanslılardan, Rodos şövalyelerinden, atamız Osmanlı'dan ve ebedi sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti'nden bizlere bir mirastır. Homeros Bodrum'u 'ebedi mavilikler ülkesi' diye betimlemiştir. İşte bugün, yine o ebedi maviliklerin içerisinde sonsuzluğa yelken açan genç yelkencilerimiz için buradayız. Onları bir araya getiren dostluk, barış rüzgarları olsun. Burada bütün dünya çocukları birlikte olsun; tanışsın, dost olsun, kardeş olsun. Savaşlara, düşmanlıklara huzursuzluğa kesinlikle yaşamımızda yer vermeyelim. Sporun bir güzel tarafı da bütün bu kötülükleri geride bırakıp insanların kucaklaşmasını sağlamasıdır."

Başkan Aras, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Bodrum'da, uluslararası standartlara uygun, Türkiye'ye yakışır bir tesisi ilçeye kazandırmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tesisin çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirterek, şampiyonaya katılacak sporculara başarılar diledi.

Açılışta konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, "Optimist sporu bütün dünyada yelken sporunun ilk adımı olarak bilinir. Çok sevilir ve önemsenir. Bugün burada rekor ülke katılımıyla 62 ülkeden toplamda 284 sporcumuzla birlikteyiz. Çam ormanlarının denizle buluştuğu tarih ve yelken cenneti Bodrum'da sizleri ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco yaptığı konuşmada da, "Daha önceki birlikteliğimizde 250 yelkenci ve 60 ülke katilim göstermişti. Şimdi, 14 sene sonra bugün burada, Bodrum'da Arkas'ın her ülkenin en başarılı yelkencilerini buluşturması ile birlikte insanın tabiri caizse hayatında bir defa yasayacağı bir deneyimi kucaklamaktayız" dedi.

Konuşmaların ardından, katılım sağlayan ülkeler tek tek sahneye davet edildi. Bodrum Karya Çiçekleri'nin yöresel halk oyunları ile çeşitli dans gösterileri sergilendi.

İçmeler'deki Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü'nden ayrılan optimistçiler, Bodrum açıklarında hazırlanan parkurda yerlerini aldı. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak'ın verdiği start ile birlikte rüzgarın da sporculardan yana olduğu ilk gün yarışları başladı.

Yarışlar, 6 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak. - MUĞLA