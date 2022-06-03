Ordu'da 9 özel eğitim okuluna spor malzemesi desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde 500 özel eğitim okuluna verdiği spor malzemesi desteği çerçevesinde Ordu'da 9 okula spor malzemesi desteği yapıldı.

Ordu'da bulunan 9 özel eğitim okuluna spor malzemesi taşıyan tır kente ulaştı. Bakanlığın projesi dahilinde 'Spor Aşkı Engel Tanımaz2 tırı Durugöl Mahallesi'nde bulunan Ordu Gençlik Merkezi önünde karşılandı. 81 ilde 500 özel eğitim okulunu dahil eden proje çerçevesinde Ordu'da 9 özel eğitim okuluna çeşitli spor malzemeleri desteği sağlanacak.

Malzemelerin karşılanmasının ardından programda konuşan Vali Yardımcısı Levent Yetgin, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi ile Türkiye genelinde 500 özel eğitim kurumumuza spor malzemesi desteği programı dahilinde bir araya geldik. Gençlerimizin özel eğitim kurumlarında rutin eğitimlerinin yanı sıra sportif aktivitelerle de uğraşması hem mental, hem de fiziksel gelişimleri için önemli. Bakanlığımızın özel eğitim böyle pozitif ayrımcılık yaparak öncü ve destek olması bizim için anlamlı. İnşallah gençlerimiz bu malzemeleri kullanarak gelişimlerini daha iyi tamamlarlar ve topluma daha iyi bir birey olurlar" dedi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise malzemelerin hayırlı olmasını temenni ederek, "Gerçekten devletimizin büyük bir imkan ve hizmeti. Engeller kalksın diye devletimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız her gün çalışıyor. Bu anlamda da özel eğitim gören yine engelli spor kulüplerine destekleri devam ediyor. Bugün de öğrencilerimizin okullarının spor malzemesi ihtiyaçlarını temin ettiler" diye konuştu.

Programa, özel öğrenciler ve okul eğitmenleri de katılım sağladı. - ORDU