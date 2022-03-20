Ordu'da sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı - Son Dakika
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Ordu'da sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

20.03.2022 15:05
Ordu'da sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

TFF 3. Lig maçında Fatsa Belediyespor ile Osmaniyespor karşılaşması öncesi Fatsa İlçe Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-sarı lacivertli taraftarlar da destek verdi.

TFF 3. Lig maçında Fatsa Belediyespor ile Osmaniyespor karşılaşması öncesi Fatsa İlçe Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-sarı lacivertli taraftarlar da destek verdi.

Fatsa Belediyespor - Osmaniyespor maçı öncesi sahanın karla kaplı olmasından dolayı taraftarlar ellerinde küreklerle kar küreyerek görevlilere yardımcı oldu.

Fatsa Belediyespor Başkanı Adem Bekar ve Osmaniyespor Başkanı Bülent Çenetle birlikte kar temizleme çalışmalarına katılanlar arasındaydı.

Saha kısa sürede temizlenerek maç oynanmaya hazır hale getirildi. - ORDU

Ordu'da sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Ordu'da sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Ordu'da sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

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Futbol Federasyonu, Hisarcık, Fatsa, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ordu'da sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı - Son Dakika


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