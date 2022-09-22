Ordu haber... Altınordu'da Sami sevinci - Son Dakika
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Ordu haber... Altınordu'da Sami sevinci

22.09.2022 11:41
Ordu haber... Altınordu'da Sami sevinci

Ordu haberine göre Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer almayan Sami Satılmış, milli formayla yeşil sahalara dönerken, gösterdiği performansla yüzleri güldürdü.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer almayan Sami Satılmış, milli formayla yeşil sahalara dönerken, gösterdiği performansla yüzleri güldürdü. Ligde ilk haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında oyuna ikinci yarıda giren Sami, adalesindeki sakatlık nedeniyle Sakaryaspor, Boluspor (D) ve Pendikspor müsabakalarında forma giyemedi. 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, bu sırada U19 Milli Takımı'na davet edilmesi nedeniyle Göztepe derbisini de kaçırdı.

Ay-yıldızlı takımın kampında iyileşerek tedavisini tamamlayan Sami, millilerin Bulgaristan'da Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında 38'inci dakikada gol atıp, 78 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmada Türkiye'nin 2 golünü Altınordu'dan Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce kaydederken, Altınordu altyapısında oynayan 17 yaşındaki Furkan Yöntem, Lüksemburg maçında 90'ıncı dakikada oyuna girdi.


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Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haber... Altınordu'da Sami sevinci - Son Dakika

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