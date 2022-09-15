Ordu haber: Altınordu derbide siftah arayacak - Son Dakika
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Ordu haber: Altınordu derbide siftah arayacak

15.09.2022 11:41
Ordu haber: Altınordu derbide siftah arayacak

Ordu haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 4 maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Altınordu'da futbolcular, ilk galibiyetlerini pazar günü oynanacak Göztepe derbisinde almak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 4 maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Altınordu'da futbolcular, ilk galibiyetlerini pazar günü oynanacak Göztepe derbisinde almak istediklerini söyledi. Derbiyi kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyleyen kaleci Ali Emre, "İlk hedefimiz futbolun doğrularını yapmaya devam edip, kendi oyun planımıza ve stratejimize sadık kalıp bir an önce galibiyet ile tanışmak. Bunun için çok çalışıyoruz. Göztepe deplasmanında 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Oyun planı yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de sahadan galibiyetle ayrılmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Genç kanat oyuncusu Emircan, sezon başından beri çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyleyerek, "Göztepe maçı bizim için çok zor geçecek. Artık galibiyetle tanışıp milli araya rahat girmek, küme düşme hattından çıkarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi. Trabzonspor'dan kiralanan kanat forvet Safa ise Göztepe deplasmanında 3 puanla için mücadele edeceklerini belirterek, "Oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyoruz. Tüm takım özveri ile çalışıyoruz. Bu maçı kazanıp milli araya moralli girme hedefindeyiz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz" yorumu yaptı.


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Göztepe evinde artık gülmek istiyor Göztepe evinde artık gülmek istiyor Altınordulu futbolcular, Göztepe derbisi öncesinde iddialı Altınordulu futbolcular, Göztepe derbisi öncesinde iddialı
Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haber: Altınordu derbide siftah arayacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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