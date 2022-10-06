Ordu haber | Altınordu en kötü seriye doğru - Son Dakika
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Ordu haber | Altınordu en kötü seriye doğru

06.10.2022 13:05
Ordu haber | Altınordu en kötü seriye doğru

Ordu haber: Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 3 puanla düşme hattına çakılan Altınordu, son 9 sezondaki en kötü sezon başlangıcı performansını tekrarlamaya çok yaklaştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 3 puanla düşme hattına çakılan Altınordu, son 9 sezondaki en kötü sezon başlangıcı performansını tekrarlamaya çok yaklaştı. İzmir ekibi en son 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükseldiği 2014-15 sezonunda ilk 7 maçını kazanamamıştı. O sezon ilk 7 haftada 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Altınordu, bu hafta Tuzlaspor deplasmanında galip gelemezse yine ilk 7 karşılaşmada 3 puanı bir arada görememiş olacak.

2014-15 sezonunda ilk 6 haftada 5 puan toplayan Altınordu, bu sezon çıktığı 6 maçta 3 puanda kaldı. Kırmızı-lacivertliler, 2014-15'te yaptığı kötü başlangıca rağmen son anda Play-Off hedefini ıskalamıştı. İzmir ekibi o yıl son 10 maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir seri yakalamasına rağmen 1 puanla ilk 6'nın dışında kalmıştı. Yeni sezona Play-Off hedefiyle başlayan Altınordu, seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istiyor.


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Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haber | Altınordu en kötü seriye doğru - Son Dakika

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