Ordu haberleri... Altınordu'da Erdi formayı bırakmadı - Son Dakika
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Ordu haberleri... Altınordu'da Erdi formayı bırakmadı

13.10.2022 12:19
Ordu haberleri... Altınordu'da Erdi formayı bırakmadı

Ordu haberler... Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçını kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefleyen düşme hattındaki Altınordu'da stoper Erdi Dikmen, kaleci Ali Emre ile birlikte takımın en fazla süre bulan iki oyuncusundan biri oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçını kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefleyen düşme hattındaki Altınordu'da stoper Erdi Dikmen, kaleci Ali Emre ile birlikte takımın en fazla süre bulan iki oyuncusundan biri oldu. Tecrübeli savunmacı oynanan 7 karşılaşmada 90 dakika görev yaparak toplam 630 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vazgeçmediği isimlerin başında gelen Erdi, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiralanan 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 3 milyon TL bonservis bedeli öderek yeniden kadroya dahil edildi. Altyapısında yetiştiği Samsunspor'da profesyonel olan Erdi, bu hafta eski takımına karşı forma giyecek.


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Kaynak: DHA

Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri... Altınordu'da Erdi formayı bırakmadı - Son Dakika

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