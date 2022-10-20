Ordu haberleri | Altınordu'da öz kaynak gururu - Son Dakika
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Ordu haberleri | Altınordu'da öz kaynak gururu

20.10.2022 11:30
Ordu haberleri | Altınordu'da öz kaynak gururu

Edinilen Ordu haberine göre ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da dün evinde Sapancak Gençlikspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, tamamı öz kaynak sisteminden yetişen oyuncularıyla aldığı farklı galibiyetle büyük gurur yaşadı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da dün evinde Sapancak Gençlikspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, tamamı öz kaynak sisteminden yetişen oyuncularıyla aldığı farklı galibiyetle büyük gurur yaşadı. Bu karşılaşma öncesi akademiden 6 oyuncuyu kupa kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde A takımdaki 13 gençle birlikte toplam 19 öz kaynak sistemi oyuncusu kadroda yer aldı.

Kupanın kendileri adına verimli geçtiğini belirten teknik direktör Ufuk Kahraman, "Akademimizden gelen tüm gençlerin performansından memnun kaldım. Yusuf Talga ekstra bir performans sergiledi" dedi.

Gol atan Yusuf'un yanı sıra Mehmet Ablay, Mustafa Kocabaş, Abdullah Soğucak, Hasan Berat Kayalı ve Furkan Yöntem ilk kez profesyonel bir maçta oynadılar.ROTA DENİZLİ DEPLASMANISpor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Tuzlaspor (D) ve Yılport Samsunspor'u mağlup eden Altınordu, cumartesi günü Altaş Denizlispor deplasmanında da galip gelerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Takımda morallerin yüksek olduğunu dile getiren teknik patron Ufuk Kahraman, "Hem deplasmanda hem evimizde formda olan iki takımı yenerek özgüven tazeledik. Denizli maçı çok zor maç olacak. Transfer yasağı olsa bile kadrolarını korudular. Biz de formda bir ekibiz, 2 galibiyetle gidiyoruz. Aynı performansı sergilemeye çalışacağız" diye konuştu.

Altınordu hafif sakatlıkları bulunan Şeref ve Hasan Hüseyin'in bu hafta da dinlendirilmesi bekleniyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
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