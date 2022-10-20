Altınordu hafif sakatlıkları bulunan Şeref ve Hasan Hüseyin'in bu hafta da dinlendirilmesi bekleniyor.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da dün evinde Sapancak Gençlikspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu , tamamı öz kaynak sisteminden yetişen oyuncularıyla aldığı farklı galibiyetle büyük gurur yaşadı. Bu karşılaşma öncesi akademiden 6 oyuncuyu kupa kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde A takımdaki 13 gençle birlikte toplam 19 öz kaynak sistemi oyuncusu kadroda yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ordu haberleri | Altınordu'da öz kaynak gururu - Son Dakika

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