Ordu haberleri... Altınordu'da savunma sınıfı geçti - Son Dakika
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Ordu haberleri... Altınordu'da savunma sınıfı geçti

12.10.2022 12:05
Ordu haberleri... Altınordu'da savunma sınıfı geçti

Ordu spor haberi | Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Altınordu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Altınordu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesini gole kapattı. İlk 6 maçta 12 gol yiyerek maç başına kalesinde 2 gol gören kırmızı-lacivertliler, Tuzlaspor dönünde rakip forvetlere geçit vermedi. Kaleyi yine Ali Emre'ye teslim eden teknik direktör Ufuk Kahraman, savunmanın sağında Rıdvan'ı ortasında Rahmi ve Erdi'yi sol bekte ise Yusuf Can'ı oynattı. Stoper Volkan ise kulübeye çekildi.

İkinci yarıda sağ kanat Ahmet İlhan'ın oyuna girmesiyle sol bek Yusuf Can oyundan alındı. Müsabakanın ilk yarısında sol kanatta görev yapan Ali Dere'yi savunmanın soluna çeken teknik patron Kahraman, ilk devrede sağ kanatta oynayan Şeref'i ise sol kanada monte etti. Bu hafta 10 yıl kulüpte görev yapan eski teknik patronu Hüseyin Eroğlu'nun dümenine geçtiği ligin iddialı takımlardan Yılport Samsunspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi, 2'de 2 yaparak iç sahadaki ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor. Altınordu'da Kürşad'ın 2 haftalık kırmızı kart cezası sona erdi.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri... Altınordu'da savunma sınıfı geçti - Son Dakika

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