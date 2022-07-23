Ordu Oral-B Triatlonu, 410 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika
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Ordu Oral-B Triatlonu, 410 sporcunun katılımıyla başladı

23.07.2022 15:31
Ordu Oral-B Triatlonu, 410 sporcunun katılımıyla başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oral-B Triatlon yarışları başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oral-B Triatlon yarışları başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Altınordu ilçesi sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe, farklı illerden katılan 410 sporcu, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele verdi.

İki gün sürecek yarışların startını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler verdi.

Başkan Güler, sporun Ordu halkının hayatında vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

Triatlonun çok özel bir spor olduğuna işaret eden Güler, kentte daha önce de bu organizasyonun yapıldığını anımsatarak, "Ordu hem tesisleri hem de gösterdiğimiz yakın ilgi ile çok beğenildi. 22 vilayetten 410 sporcu, aileleriyle geldi. Aynı zamanda bu etkinlik kültür ve turizmimizi de canlandırıyor. Bu bakımdan çok özel bir spor olduğu için biz de özel ilgi gösteriyoruz." dedi.

Kentteki tesislerin sporcular için ilgi çekici olduğunun altını çizen Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı zamanda Ordu'da buna çok yakın ilgi var. Deniz, daha evvelden spor olarak hayatımızda çok büyük yer tutmuyordu. Denize çok büyük ağırlık verdik. Bunun neticesi olarak da şu anda kanolarımız, yelkenlerimiz var ve tekne üretimi de gerçekleştiriyoruz. Sörf sahasında dünyanın sayılı yerlerinden bir tanesi oldu. Sörf eğitimi veriyoruz çünkü dalgalarımız buna çok müsait."

Yarışları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Bülent Cendik, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ve sporseverler izledi.

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Kaynak: AA

Altınordu, Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu Oral-B Triatlonu, 410 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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