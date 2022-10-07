Ordu spor: Altınordu'ya 3 as oyuncusundan iyi haber - Son Dakika
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Ordu spor: Altınordu'ya 3 as oyuncusundan iyi haber

07.10.2022 12:37
Ordu spor: Altınordu'ya 3 as oyuncusundan iyi haber

Ordu spor haberi: Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Tuzlaspor deplasmanında galip gelerek ilk 3 puanını almayı hedefleyen Altınordu'da, takımın as oyuncularından Ahmet İlhan Özek, Safa Kınalı ve Şeref Özcan'ın iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Tuzlaspor deplasmanında galip gelerek ilk 3 puanını almayı hedefleyen Altınordu'da, takımın as oyuncularından Ahmet İlhan Özek, Safa Kınalı ve Şeref Özcan'ın iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Hafta başından bu yana takımla çalışmalara katılan 3 hücum oyuncusuyla ilgili son kararı teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vereceği öğrenildi.

Attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle kırmızı-lacivertli ekibin en kilit ismi olan kaptan Ahmet İlhan, sakatlığı nedeniyle son 2 haftadaki Göztepe ve Keçiörengücü maçlarında forma giyemedi. Trabzonspor'dan kiralık gelen ve 1 kez rakip fileleri sarsan Safa, geçen hafta kadroda yer almadı. Pendik ve Göztepe müsabakalarını kaçıran Şeref ise geçen hafta kadroda olmasına rağmen riske edilmedi.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu spor: Altınordu'ya 3 as oyuncusundan iyi haber - Son Dakika

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