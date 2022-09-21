Ordu spor haberi | Altınordu arada boş durmuyor - Son Dakika
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Ordu spor haberi | Altınordu arada boş durmuyor

21.09.2022 10:59
Ordu spor haberi | Altınordu arada boş durmuyor

Ordu haberlerine göre Spor Toto 1'inci Lig'de son alarak İzmir derbisinde konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 yenilerek 3 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık karşılaşması oynayacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de son alarak İzmir derbisinde konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 yenilerek 3 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık karşılaşması oynayacak. İzmir ekibi, cumartesi günü Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak özel müsabaka ile prova yapacak.

Kırmızı-lacivertlilerde derbi öncesi ısınırken kasığındaki ağrıları nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarılan Ahmet İlhan ve tedavisi devam eden Şeref'in Manisa maçında riske edilmemesi bekleniyor. Ligin 7'nci haftasında evinde 3'üncü sıradaki 11 puanlı Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Kürşad görev yapamayacak.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu spor haberi | Altınordu arada boş durmuyor - Son Dakika

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