Ordu spor haberi: Altınordu'da güneş açtı - Son Dakika
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Ordu spor haberi: Altınordu'da güneş açtı

16.10.2022 11:52
Ordu spor haberi: Altınordu'da güneş açtı

Ordu haberi... Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk 6 haftada 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 3 puanla düşme hattına demir atan Altınordu, son 2 karşılaşmada 6 puan toplayarak ateş çemberinden çıktı.

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk 6 haftada 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 3 puanla düşme hattına demir atan Altınordu, son 2 karşılaşmada 6 puan toplayarak ateş çemberinden çıktı. Geçen hafta Tuzlaspor deplasmanında 1-0'lık skorla ilk galibiyetini alan kırmızı-lacivertliler dün konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yenerek büyük moral buldu. Henüz 10'uncu dakikada eksik kalan rakibi karşısında eline geçen fırsatı ikinci yarıda bulduğu gollerle iyi değerlendiren İzmir ekibi, taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Altınordu'da 10 yıl teknik direktörlük yaptıktan sonra bu sezon Samsunspor'la anlaşan Hüseyin Eroğlu da müsabaka öncesi onore edildi. Taraftarların çiçek verdiği Eroğlu ile Altınordulu tüm futbolcular kucaklaştı. Eroğlu'nun eski yardımcısı olan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Hem kulübümüz adına hem de kendim adıma çok duygusal bir maçtı. Bundan sonra Hüseyin hocama ve Samsunspor'a başarılar diliyorum" dedi. Altınordu'da Kubilay ilk golünü atarken, penaltıyı gole çeviren Ahmet İlhan 5 gole ulaştı.


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Altınordu-Samsunspor maçının ardından Altınordu-Samsunspor maçının ardından Ufuk Kahraman: 'Duygusal bir maçtı benim adıma' Ufuk Kahraman: 'Duygusal bir maçtı benim adıma'
Kaynak: DHA

Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu spor haberi: Altınordu'da güneş açtı - Son Dakika

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