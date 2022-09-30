Ordu spor haberi... Altınordu'da Kahraman iddialı - Son Dakika
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Ordu spor haberi... Altınordu'da Kahraman iddialı

30.09.2022 11:36
Ordu spor haberi... Altınordu'da Kahraman iddialı

Gelen Ordu haberlerine göre Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman değerlendirmelerde bulundu.

Liglere verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini dile getiren Kahraman, "Milli arada çok iyi çalıştık. Bir tane hazırlık maçı oynadık ve bu karşılaşmada fazla forma şansı veremediğimiz oyuncularımızın son durumlarını gördük. Artık Keçiörengücü ile oynayacağımız maça konsantre olduk. Rakibimizin gücünü biliyoruz ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ön tarafta oynayan Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan ve Safa Kınalı'nın hafif sakatlıkları var. Onların durumlarına göre bir strateji belirleyeceğiz" dedi.Genç teknik adam, "Takımın artık kazanma zamanı geldi. Çok iyi durumdayız. Sahamızda üç puanla ayrılmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu spor haberi... Altınordu'da Kahraman iddialı - Son Dakika

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