2012-2013'ten itibaren geçen sezona kadar Altınordu 'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu , yarın Yılport Samsunspor 'un başında eski takımına rakip olacak.

Kaynak: AA

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ordu spor haberleri... Hüseyin Eroğlu, bu sefer Altınordu'ya rakip - Son Dakika

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