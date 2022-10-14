Ordu spor haberleri... Hüseyin Eroğlu, bu sefer Altınordu'ya rakip - Son Dakika
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Ordu spor haberleri... Hüseyin Eroğlu, bu sefer Altınordu'ya rakip

14.10.2022 10:30
Ordu spor haberleri... Hüseyin Eroğlu, bu sefer Altınordu'ya rakip

Ordu haber... 2012-2013'ten itibaren geçen sezona kadar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın Yılport Samsunspor'un başında eski takımına rakip olacak.

2012-2013'ten itibaren geçen sezona kadar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın Yılport Samsunspor'un başında eski takımına rakip olacak.

Altınordu'yu TFF 3. Lig'den 1. Lig'e kadar çıkaran Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcisiyle 2020-2021 sezonunda play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı.

Geçen sezon bitime 1 hafta kala Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu, bu süreçte lig ve kupada 369 maçta takımının başında sahaya çıktı.

Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Yılport Samsunspor'un teknik adam değişikliğine gitmesinin ardından takımın başına geçen Hüseyin Eroğlu, yarınki müsabakayla Altınordu karşısında puan arayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Tarık Güldal düdük çalacak.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Tuzlaspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan Altınordu, 9. haftaya 6 puan ve averajla 16. sırada girdi. Yılport Samsunspor ise topladığı 13 puanla 5. durumda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu spor haberleri... Hüseyin Eroğlu, bu sefer Altınordu'ya rakip - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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