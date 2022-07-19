Ordu Triatlonu 23-24 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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Ordu Triatlonu 23-24 Temmuz'da yapılacak

19.07.2022 13:39
Ordu Triatlonu 23-24 Temmuz'da yapılacak

Türkiye Triatlon Federasyonu Ordu Triatlonu, 23-24 Temmuz'da düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu Ordu Triatlonu, 23-24 Temmuz'da düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oral B'nin isim sponsorluğu ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye'nin en iyi triatletleri katılacak.

Türkiye genelinden M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerinde yaklaşık 400 sporcunun katılacağı organizasyonda, mini triatlon (400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2.4 kilometre koşu), süper sprint triatlon (500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet, 3 kilometre koşu), sprint triatlon (750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu) ve standart (1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşu) mesafeleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ordu Triatlonu, salgının ilk yılı da dahil olmak üzere üç yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz bir yarış. Organizasyon, şehrin tam kalbinde, Tayfun Gürsoy Parkı'nda yapılacak. Camiamız burada olmayı, burada yarışmayı, kültürüyle ve doğal güzellikleriyle bu özel bölgeyi çok sevdi. Hedefimiz, Ordu'ya ağırlıklı olarak Karadeniz'e komşu ülkelerin katılımıyla uluslararası bir triatlon yarışı kazandırmak."

Sporculara başarı dileyen Yalçınkaya, katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu Triatlonu 23-24 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

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