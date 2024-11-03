Nesine 3. Lig 4. Grup 9. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Levent Yeşilyurt, Adem Mazlum
Orduspor 1967: Muhammet Can, Fatih, Hamit, Mert, Uğur (Yunus dk. 90+4), Doğancan (Oğulcan dk. 56), Alperen (Recep 90+5), Vural (Sarper dk. 88), Osman, Ömer Faruk, Cevatcan (Mohammad dk. 56)
Kahramanmaraş İstiklal: Kıvanç, Kamil, Kerem, Ertuğrul, Muhammed (Kerem dk. 66), Savaş (Muhammet dk. 88), Hakan, Reşo, Sadık (Arda dk. 67), Ali Han, Onur
Goller: Sarper (dk. 90+1) (Orduspor 1967), Savaş (dk. 25) (Kahramanmaraş İstiklal)
Sarı kartlar: Alperen, Doğancan, Uğur (Orduspor 1967), Hakan, Sadık, Kerem, Kıvanç (Kahramanmaraş İstiklal) - ORDU
Son Dakika › Spor › Orduspor 1967 - Kahramanmaraş Maçı 1-1 Berabere Bitti - Son Dakika
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