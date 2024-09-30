Orduspor 1967, Taraftar Desteğiyle Polatlı Belediyespor Maçına Hazır

Spor

Hafta sonu Bursa Nilüferspor deplasmanından 2-2'lik bir sonuçla beraberlik ile dönen ve liderliğini sürdüren Orduspor 1967, bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacağı 1926 Polatlı Belediyespor maçına sıkı hazırlanıyor.

Orduspor 1967 Basın Sözcüsü Akın Çiçek, bu sezon hedeflerinin şampiyon olarak 2. Lige çıkmak olduğunu tekrarladı. Sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten Çiçek, "Şehrimizin takıma olan inancı ve desteği, başarı yolunda en büyük motivasyon kaynağımızdır. 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da kendi sahamızda 1926 Polatlı Belediyespor ile oynayacağımız karşılaşmada, taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissetmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Taraftarları takımı her an desteklemeye çağıran Basın Sözcüsü Çiçek, şunları söyledi:

"Şehir olarak birlik ve beraberliğimizi sahada da göstermek için tüm Orduluları takımımızı desteklemeye davet ediyoruz. Bu özel karşılaşmada, kadınlar ve çocuklar için ücretsiz giriş imkanı sağlanacaktır. Diğer taraftarlarımız için bilet fiyatlarımız ise şu şekilde belirlenmiştir: Maraton tribünü 50 lira, kapalı tribün 100 liradır. Taraftarlarımızı, Orduspor 1967'nin bu önemli karşılaşmasında yanımızda görmekten onur duyacağız. Şehrimizin takımına olan inancı ve desteğiyle başarıya ulaşacağımızdan eminiz. Bu vesileyle tüm şehri bu heyecanı paylaşmaya davet ediyoruz." - ORDU