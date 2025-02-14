Orhan Ak: Özgüvenle Maçın Hakimi Oluyoruz

Spor

- Orhan Ak: "Özgüvenimiz artmaya başladıkça oyunun tamamına hakim olmaya başladık"

ANKARA - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Bugün maçın hikayesi daha farklı olabilirdi ama ondan sonra biz oyuna girmeye başladıkça, özgüvenimiz artmaya başladıkça oyunun tamamına hakim olmaya başladık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, "Gerçekten çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü Ankaragücü takımı camiası taraftarıyla büyük bir camia. Burada deplasmanda oynamak kolay bir şey değil. Ne olursa olsun hoca değişikliğinden sonra reaksiyonlar olur. Bekliyorduk zaten ilk 10-15 dakika açıkçası Ankaragücü bizden daha iyiydi. Biz oyuna sokmadı, 15 dakikada golü yiyebilirdik belki. ve bugün maçın hikayesi daha farklı olabilirdi ama ondan sonra biz oyuna girmeye başladıkça, özgüvenimiz artmaya başladıkça oyunun tamamına hakim olmaya başladık. Devre arasından sonra da özellikle ikinci yarı oyuna tekrar rakibin de hamleleri risk almasından sonra oyun tamamen bize döndü. Döndükten sonra da açıkçası 0-0 oynamak da kolay bir şey değil. Böyle zamanlarda o anları çok doğru oynadığımızı düşünüyorum. Nitekim o aralar çok net pozisyonlarımız var. Skor olarak öne geçebilirdik. Nitekim penaltı golüyle öne geçtik ama bence en değerlisi 1-0'dan sonra da 1-0'ı çok doğru oynamak önemliydi" diye konuştu.