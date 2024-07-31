Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 7. kez spikerlik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 7. kez spikerlik yaptı

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ın mücadelesini sundu. Ayhan, kariyerinde 7. kez olimpiyatta spikerlik yaparak rekor kırdı.

31.07.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Kadınlar 57 kiloda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman'la Malili rakibi Marine Fatoumatta Colette Camara'nın mücadelesini sundu. Böylece Ayhan, kariyerinde 7. kez olimpiyatta spikerlik yaptı.

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kadınlar 57 kiloda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman ile Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'nın boks müsabakasını sundu. "Dünyada en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri unvanını" elde ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Orhan Ayhan, böylece kariyerinde 7 olimpiyat oyunlarında spikerlik yapmış oldu.

Kırılması zor bir rekora imza atan Ayhan; 1972 Münih, 1996 Atlanta, 2000 Sidney, 2004 Atina, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda boks, tekvando, güreş ve judo karşılaşmalarını anlattı. Ayhan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yer alarak 7. kez olimpiyatlarda spikerlik yapmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esra Yıldız, Orhan Ayhan, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 7. kez spikerlik yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 11:19:06. #1.12#
SON DAKİKA: Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 7. kez spikerlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement